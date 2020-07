In Deutschland werden maximal 20 Prozent der Bücher als E-Book gelesen. Das heißt: Das E-Book ist nicht gleichbedeutend mit Digitalisierung. Ein E-Book ist ein digitales Produkt, aber allein damit erreicht man noch keine digitale Marktorientierung. Denn die bedeutet, digitale Bedürfnisse zu erfassen und zu bedienen. Da geht es um die Frage: Wie können wir die Sorben in der Welt in ihrem aktuellen Lifestyle erreichen und dazu bringen, nicht mehr hauptsächlich deutsche Inhalte zu konsumieren.

Wenn man interessante digitale Angebote machen will, braucht man entsprechende Leute, die das umsetzen können. Und hier stoßen wir einfach an Grenzen. Wir sind ein kleines Volk mit begrenztem Pool an Nachwuchs. Im IT-Sektor findet in der ganzen Welt ein "War for Talents" (zu deutsch: "Krieg um Talente" - durch Fachkräftemangel, Anm. d. Red.) statt. Wir als kleiner Verlag stehen da im Wettkampf mit Weltkonzernen.