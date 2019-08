Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung IWH in Halle, Reint Gropp, hat eine neue Förderpolitik für Ostdeutschland verlangt. Die Politik müsse sich vom Dogma gleichwertiger Lebensverhältnisse verabschieden, sagte er in einem Zeitungsinterview. Geld für Infrastrukturinvestitionen sollte künftig auf Großstädte und die Anbindung des Umlands an urbane Zentren konzentriert werden.