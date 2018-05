Kein Geld für Sozialarbeit Jugendring Oberlausitz am Verhungern

Im Landkreis Görlitz haben einige Träger der freien Jugendarbeit ein Problem. Sie können ihre Sozialarbeiter kaum noch bezahlen. In der Kritik steht insbesondere das Landratsamt in Görlitz. "Es gibt bis heute keine Zuwendungs- oder Ablehnungsbescheide oder sonstige verbindliche Informationen zur Förderung für das laufende Jahr", sagt die Vereinsvorsitzende des Jugendrings Oberlausitz, Jana Lübeck. "In der Verwaltung bekommen die Mitarbeiter pünktlich ihr Gehalt überwiesen und auch wir müssen unsere Sozialarbeiter und Mitarbeiter bezahlen."

Die Existenz Freier Träger der Jugendhilfe ist akut bedroht. Das betrifft insbesondere die Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, den präventiven Jugendschutz und die Schulsozialarbeit. Jana Lübeck 1. Vorstand Jugendring Oberlausitz e.V.

Vom Jugendhilfe e.V. betriebenes Jugendzentrum in Niesky. Bildrechte: André Schulze Das Problem: Die Vereine bekommen vom Landratsamt sogenannte Zuwendungsbescheide, wenn ihre Arbeit oder die Projekte mit Kindern und Jugendlichen anerkannt sind. Aufgrund dieser Bescheide fließt dann Geld, von dem die Vereine (Träger der freien Jugendarbeit) ihre Mitarbeiter bezahlen und die Betriebskosten finanzieren. Rücklagen oder gar Gewinne dürfen die sozialen Vereine nicht erwirtschaften, weil sie meist gemeinnützig arbeiten.

100.000 Euro Außenstände beim Jugendring Oberlausitz

Nach Angaben des Jugendrings geraten die ersten Vereine in eine finanzielle Schieflage, um ihre Sozial- und Mitarbeiter zu bezahlen. Davon ist auch der Jugendring Oberlausitz selbst betroffen, der beispielsweise Sozialarbeiter in einer Schule in Reichenbach beschäftigt und das Jugendzentrum in Niesky betreibt. Nach Aussagen des Geschäftsführers Rolf Adam haben sich die Außenstände mittlerweile auf 100.000 Euro summiert.

Rolf Adam vor der Geschäftsstelle in Niesky. Bildrechte: André Schulze Der Landkreis Görlitz lässt uns am ausgestreckten Arm verhungern. Rolf Adam Geschäftsführer Jugendring e.V.

Für die Jugendarbeit habe es bislang nur eine einmalige, rückwirkende Abschlagszahlung im Februar 2018 gegeben, hieß es beim Jugendring. Für die Schulsozialarbeit habe es bisher noch gar keine Zahlungen gegeben.

Bildrechte: Colourbox.de Die finanziellen Engpässe der Vereine können dramatische Folgen haben und sehr teuer werden. "Wenn die Vereine ihre Leute trotzdem weiter beschäftigten, droht ein Verfahren wegen Insolvenzverschleppung", erkärt Vereinschefin Lübeck. Die meisten Vorstände arbeiten ehrenamtlich und als Vorstand könnten sie dann finanziell haftbar gemacht werden.

Die an der Front mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, die werden von den Behörden am meisten hängen gelassen! Jana L 1.Vorstand Jugendring e.V.

Planungssicherheit kontra Geld

Im Landratsamt Görlitz kennt man die Probleme. "Uns sind vielfach die Hände gebunden, weil die erforderlichen Mittel aus unterschiedlichen Töpfen, das heißt Förderprogrammen, kommen," sagt die Leiterin des Jugendamtes Elke Drewke. Erst, wenn das Geld im Amt angekommen ist, kann es an die Vereine weitergereicht werden. Deshalb bekommen die Träger der freien Jugendarbeit sogenannte Abschlagszahlungen, damit sie nicht in eine finanzielle Bredouille geraten. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Die Zitterpartie wird fortgesetzt

Wie schwierig die Lage für die Freien Träger ist, zeigt das Jahr 2017. Mithilfe der Abschlagszahlungen retteten sich die Träger der freien Jugendarbeit über das Jahr. "Eine Zitterpartie für alle Beteiligten," schimpft ein Görlitzer Sozialarbeiter, der seinen Namen nicht lesen möchte. "Der rechtsverbindliche Zuwendungsbescheid vom Görlitzer Landratsamt kam am 21.12.2017!"

Erst mit diesem Bescheid wussten die Vereine, dass ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für 2017 gesetzlich anerkannt und bezahlt wird. "Das sind unhaltbare Zustände, auf die wir den Görlitzer Landrat bereits mehrfach hingewiesen haben," schimpft Jugendring-Geschäftsführer Adam. Es gehe auch anders, sagt er. Im Landkreis Meißen beispielsweise würden die Leistungen der Vereine vertraglich festgeschrieben und bezahlt. In diesem Jahr war das seinen Informationen zufolge im Landkreis Meißen am fünften Januar!

Politiker zeigen sich betroffen

MdL Stephan Meyer (CDU) Bildrechte: MDR/Uwe Walter "Wir rufen hiermit alle Kreisräte und Landtagsabgeordnete dazu auf, sich sofort für eine Lösung dieser Situation in der Förderung der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit einzusetzen", heißt es in einem im April verfassten Schreiben des Jugendrings an die Politiker in der Oberlausitz.



Bislang haben darauf nur die Kreistagsfraktionen "Freie Wähler und "DIE LINKE" reagiert. Sie forderten CDU-Landrat Bernd Lange auf, die Situation rasch zu entspannen. Zudem forderten sie das Landratsamt auf, dem Kreistag Vorschläge zu unterbreiten, wie die Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendarbeit verbessert werden kann. Der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer zeigte sich zumindest betroffen: "In dieser Brisanz war mir die Situation nicht bekannt."

Quelle: MDR/uw