Im Stall der Agrargenossenschaft Gnaschwitz herrschen fest Außentemperaturen. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Die Schieber fahren in dem großen, offenen Stall immer hin und her, damit die Tiere im Trockenen stehen. Frieren sie ein, wird der Mist nicht mehr weggeräumt und zu eisigen Klumpen. Daran könnten sich dann auch die Kühe mit ihren Klauen verletzten, meint Lisa Rußig. Deshalb sei es so wichtig, die Mistschieber am Laufen zu halten. Die ersten kleinen Ausfälle gab es schon. Dann ruft die Stallchefin auch andere Mitarbeiter ran, um den Mist mit der Schaufel wegzuräumen und die Technik wieder in Gang zu bringen.