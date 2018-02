Jana Gebhardt liebt das Backen und Kamenzer Würstchen. Also geht es für die Knacker ab in den Ofen.

Jetzt bloß nichts anbrennen lassen! Aufmerksam verfolgt Jana Gebhardt, wie die Brottaschen im Ofen kleine Risse bekommen - ein Zeichen, dass sie knusprig werden. In ihrem Inneren steckt eine Füllung aus Sauerkraut und Kamenzer Würstchen. Dazu gibt es selbstgemachten Petersilien-, Curry- oder Tomate-Brennessel-Dip. Die Hobbyköchin aus Bad Gottleuba ist ein großer Fan der Kamenzer Wurst. "Weihnachten gibt es die bei uns immer und auch so sind die meistens im Kühlschrank", sagt sie.

Die Lessingstadt hat erstmals einen Bürgerrezeptewettbewerb ausgerufen. Neun Teilnehmer von 39 Anwärtern schafften es in die enge Auswahl.

Sie durften beim Finale am Sonnabend die Jury bekochen. Bewertet wurden Optik, Geschmack und die Kreativität der Gerichte. Bei der Verkostung war auch Oberbürgermeister Roland Dantz dabei sowie als Mann vom Fach Fleischermeister Rudolf Minkwitz. Doch zuvor galt es noch einiges zu braten, kochen und anzuheizen. Schließlich sollte die Jury das beste Geschmackserlebnis erfahren.

So rührt der IT-Berater Uwe Fanselow früh am Vormittag gewissenhaft in seinem Topf und gibt geduldig eine Zutat nach der anderen hinzu.