Die klassische Wallfahrt nach Rosenthal wandert für katholische Kinder in Sachsen in diesem Jahr ins Internet (Symbolbild).

Die klassische Wallfahrt nach Rosenthal wandert für katholische Kinder in Sachsen in diesem Jahr ins Internet (Symbolbild).

Die klassische Wallfahrt nach Rosenthal wandert für katholische Kinder in Sachsen in diesem Jahr ins Internet (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO

Das Bistum Dresden-Meißen hat die traditionelle Kinderwallfahrt zur Wallfahrtskirche in Rosenthal ins Internet verlegt. Am Sonnabend, 10. Oktober, werde es einen dezentralen Aktionstag in den Gruppen und Gemeinden des Bistums geben, teilte ein Sprecher mit. Am Sonntag, 11. Oktober, ist ein gemeinsamer Online-Gottesdienst geplant. Der soll nach Willen der Kirchenverwaltung ein kombinierter Mix aus Live-Stream und Videokonferenz werden.