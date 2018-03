Tischlermeister Johannes Krause aus Crostwitz hat vor Ostern immer eine Holzklapper auf Vorrat. Schließlich könnte ja jemand vorbeikommen, der schnell noch eine Klapper für Karfreitag braucht. Denn eine "Klepotawka" zu bauen, wie sie auf Sorbisch heißt, braucht seine Zeit. Sie besteht aus einem Holzbrett mit Griff und einem hölzernen Klöppel. "Die Klepatowka ist eine Art kleine Glocke", erklärt Johannes Krause. Man schwinge sie hin und her, so dass der Klöppel auf das Holzbrett trifft. Dadurch entstehe das Klappergeräusch. In Crostwitz wird erst seit etwa 15 Jahren wieder am Karfreitag geklappert, in anderen Dörfern schon länger. Die Holzklappern sind eine echte Spezialanfertigung, die man im Laden nicht kaufen kann. Es gibt nicht mehr viele, die sie herstellen. Meist ist es der örtliche Tischler, so wie Johannes Krause.