Einen Monat nach dem Brand im Tagebau Reichwalde hat die Kohleförderung wieder begonnen. In den vergangenen Wochen seien in einem "Kraftakt" 850 Meter Bandanlage wieder aufgebaut worden, teilte die Lausitz Energie Bergbau AG, Leag, am Freitag mit. Daran seien Leag-Mitarbeiter und zehn regionale Firmen beteiligt gewesen.