Das Kraftwerk des früheren Betreibers Vattenfall (heute Leag) in Boxberg sicherte der Gemeinde in guten Zeiten Gewerbesteuern in Millionenhöhe zu. Jetzt müssen die Boxberger jeden Cent zweimal umdrehen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Boxberg gehörte dank der Gewerbesteuern, die Vattenfall zahlte, zu den sogenannten reichen Gemeinden im Freistaat. Das hat sich geändert. Seit 2016 hängt Boxberg wieder am Finanztropf des Freistaates. Zwölf Millionen Euro Gewerbesteuern musste die Gemeinde an Vattenfall zurückzahlen – so viel wie keine andere in der Oberlausitz. Die Boxberger brauchten dafür ihre Sparreserven nahezu auf.

Boxberg würde gern an seinem Vorzeigeprojekt, dem Bärwalder See, investieren. Doch dafür hat die Gemeinde kein Geld. Stattdessen setzt sie jetzt auf private Investoren. Bildrechte: LMBV/Peter Radke Das wäre noch zu verkraften gewesen, sagt Bürgermeister Joachim Junker, wenn die Gewerbesteuern wie vorher weiter sprudeln würden. Doch das tun sie nicht. Vattenfall-Nachfolger Leag zahlt zurzeit kaum welche, weil die Gewinne aus dem Stromverkauf niedrig sind. Dadurch fehlen Boxberg jedes Jahr mehrere Millionen Euro im Haushalt. "Wir können derzeit nur schwer unsere Pflichtaufgaben erfüllen", fasst der Bürgermeister die finanzielle Lage zusammen. Vereine bekommen kaum noch Geld. Wichtige Investitionen müssen warten. "Ohne Fördermittel geht gar nichts", sagt Junker.

Die Boxberger hatten beim Freistaat finanzielle Hilfe beantragt, aber nicht bekommen. Nur die Zinsen, die die Gemeinde an Vattenfall zahlen musste, wurden erstattet. Das waren rund 200.000 Euro. Einen Teil der zwölf Millionen Euro bekam Boxberg über höhere Steuerzuweisungen – die sogenannten Schlüsselzuweisungen – vom Land ersetzt. "Wir müssen jetzt sehr viel kleinere Brötchen backen als früher", resümiert der Bürgermeister. Dass sich das in den nächsten Jahren ändern und der Kraftwerksbetreiber Leag die Gemeinde mit Gewerbesteuern überschütten wird, daran glaubt Junker nicht.

Die Steuerrückzahlung hat die Gemeinde an der sächsisch-brandenburgischen Grenze finanziell aus der Bahn geworfen. Sie musste für die 2,5 Millionen Euro, die Vattenfall zurückforderte, einen Kredit aufnehmen. Obwohl Spreetal zu den reichen Gemeinden im Freistaat zählt, kämpft sie derzeit ums finanzielle Überleben.

Bildrechte: Gemeindeverwaltung Spreetal Wie ist das möglich? Wenn eine Gemeinde überdurchschnittlich viele Gewerbesteuern einnimmt, muss sie sich daraus selbst finanzieren. Allerdings darf sie nicht alle Steuern für sich beanspruchen. Der Freistaat legt fest, wieviel sie behalten darf. Den Rest muss sie über die sogenannte Reichensteuer in einen Fonds für ärmere Kommune abführen. "Obwohl wir für die Rückzahlung einen Kredit aufnehmen mussten, konnten wir die 2,5 Millionen Euro nicht mit der Reichensteuer verrechnen. Die mussten wir trotzdem zahlen", schimpft Bürgermeister Manfred Heine.

Deshalb hat Spreetal aus einem Sonderfonds des Freistaates 2,5 Millionen Euro beantragt – der Gerechtigkeit wegen. Denn während ärmere Kommunen einen Großteil ihrer Rückzahlungen über die sogenannten Schlüsselzuweisungen vom Land erstattet bekamen, ging Spreetal bisher leer aus. Der Bürgermeister sieht gute Chancen, dass die Gemeinde die 2,5 Millionen Euro vom Freistaat zurückbekommt. "Dafür mussten wir uns aber nackig machen", sagt Heine. Das heißt, Spreetal musste zuvor alle freiwilligen Leistungen wie Vereinsförderung und Begrüßungsgeld streichen und Grundsteuern sowie Kita-Gebühren drastisch erhöhen. Sonst gibt es kein Geld vom Land.

9,6 Millionen Euro an Gewerbesteuern wollte Vattenfall 2014 und 2015 von der Glasmacherstadt zurückhaben. Weißwasser hatte vorgesorgt und beglich die Steuerschuld aus der Sparreserve. "Inzwischen haben wir aber vom Land rund drei Viertel der Rückzahlungen über höhere Schlüsselzuweisungen sowie über eine geringere Kreis- und Gewerbesteuerumlage zurückbekommen", sagt Kämmerer Rico Jung.

Weißwassers Kämmerer Rico Jung Bildrechte: Rico Jung Die Rückzahlung tat der Stadt zwar weh, bereitete ihr aber keine großen Probleme. In finanzielle Schieflage geriet die Stadt erst durch die dann folgenden geringeren Gewerbesteuerzahlungen durch Vattenfall und seinen Nachfolger Leag. "Früher haben wir jährlich Gewerbesteuereinnahmen von 6,2 Millionen Euro eingeplant. Aktuell sind es 3,4 Millionen Euro", erklärt der Finanzfachmann. Künftig fehlen im städtischen Haushalt jährlich zwei Millionen Euro. Wenn die Gewerbesteuern nicht bald wieder steigen, werden es auch die Einwohner von Weißwasser deutlich zu spüren bekommen. Gebühren und Grundsteuern werden steigen, freiwillige Leistungen gestrichen und Pflichtaufgaben wie der Winterdienst eingeschränkt, kündigt Jung an.

Bürgermeister Ralf Brehmer kann nicht klagen. Rietschen musste an Vattenfall 680.000 Euro zurückzahlen. "Wir haben für solche Notfälle immer Geld in der Rücklage", sagt Brehmer. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde fast 80 Prozent der Vattenfall-Rückzahlung über höhere Steuerzuweisungen vom Freistaat erstattet bekommen. Da Vattenfall und dessen Nachfolger Leag nie die größten Gewerbesteuerzahler in der Gemeinde waren, hat Rietschen jetzt auch keine finanziellen Probleme.

Bürgermeister Ralf Brehmer Bildrechte: MDR/Uwe Walter Zu guter Letzt hätten die Rückzahlungen sogar einen positiven Effekt gehabt, erklärt Brehmer. "Wir Kommunen im Braunkohlerevier haben uns dadurch als Lausitzrunde gefunden. Und die Politik hat gesehen, was passiert, wenn ein großes Unternehmen und ein großer Gewerbesteuerzahler wie Vattenfall wirtschaftlich ins Wanken gerät." Seither gehen Sachsen und Brandenburg den längst begonnenen Strukturwandel in der Lausitz gemeinsam an und bereiten die Region auf ein Leben nach der Braunkohle vor.

