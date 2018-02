Am Ende ging es schneller als gedacht: Freitagmittag sei der auffällige Wolf "entnommen" worden, teilte das Landratsamt Görlitz offiziell mit. Den Kadaver habe man dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung übergeben, wo er weiter untersucht werde. Der Wolf hatte Ende Dezember bei Krauschwitz zwei Hunde getötet und war mehrfach in der Nähe oder sogar auf Grundstücken gesichtet worden. Eine automatisch auslösende Wildkamera hatte ihn dabei fotografiert. Das Tier hatte offenbar die Räude.

Wegen dieser Auffälligkeiten genehmigte das Landratsamt Görlitz den Abschuss, so wie es der sächsische Wolfsmanagementplan vorsieht. Es ist das erste Mal in Sachsen, dass daraufhin auch tatsächlich ein Wolf geschossen wurde. Deutschlandweit ist es der zweite Wolf, der mit Genehmigung der Behörden getötet wurde. Wolfsrüde "Kurti" war 2016 in Niedersachsen geschossen worden, weil er wiederholt den Menschen zu nahe gekommen war.