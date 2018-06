Martin Just gibt Interviews, wirkt gelassen und doch ist er aufgeregt. Denn der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich angekündigt. Will ihm und seinen Schaafen einen Besuch abstatten. Rund 250 Tiere stark ist die Schafherde von Martin Just. Doch immer wieder wurden die Tiere in der Vergangeheit von Wölfen heimgesucht. Immer aus dem sogeannten Rosenthaler Rudel. Die Folge, 80 Schafe verlor alleine Martin Just bei den Attacken durch die Raubtiere. Deshalb fordert er gemeinsam mit weiteren Schäfern aus der Oberlausitz, dass die Politik endlich reagiert und das Rosenthaler Rudel abgeschossen wird.