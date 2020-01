11.01.2020 | 13:44 Uhr Bei den Nachbarn liegt Schnee: Wintersport in den Beskiden

Wintersport in den schlesischen Beskiden wird immer beliebter. Südlich von Katowice (Kattowitz) ist ein traumhaftes Wintersportgebiet mit modernsten Liftanlagen entstanden. Ski Alpin, Langlauf und Snowboarden sind in den zahlreich vernetzten Skigebieten rund um den Berg Rauhkogel möglich. Beleuchtete Skipisten und extra eingerichtete Kinder-Skizentren locken Familien zum Wintersport nach Polen. Lassen Sie sich von den Bildern in unserer Audioslideshow verzaubern.