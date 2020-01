Welches Geld fließt in die Kohlereviere und wofür? - Der Bund will bis 2038 insgesamt 40 Milliarden Euro für vier vom Kohleausstieg betroffene Kohlereviere bezahlen.

- Medienberichten zufolge hat Bundesfinanzminister Scholz den Betreibern westdeutscher Kraftwerke 2,6 Milliarden Euro und Betreibern im Osten 1,75 Milliarden zugesagt als Entschädigung für das Abschalten der Werke.

- Die Beschäftigten in Braunkohle-Kraftwerken und -Tagebauen sollen bis 2043 ein Anpassungsgeld bekommen, damit sie die Zeit bei Wegfall ihres Jobs bis zum frühzeitigen Renteneintritt überbrücken können.



- Auch die Bundesländer, in denen die vier großen Kohlereviere Deutschlands liegen, planen millionenschwere Sofortprogramme. Dafür haben sie Soforthilfen vom Bund zugesagt bekommen. So will Sachsen 75 Millionen Euro in die Hand nehmen für 24 Maßnahmen, etwa den Ausbau von Straßen, Schienen und die Verbesserung der Gesundheitsversorgung.



- Bund und Länder sehen auch die EU in der Pflicht und verlangen Hilfen für den Strukturwandel. Die EU-Kommission hat in dieser Woche einen Entwurf vorgestellt, in dem 30 bis 50 Milliarden Euro Hilfen für Kohlereviere in der EU vorgesehen sind. Das Geld soll aber ausdrücklich nicht für den Wandel zurück zur Atomenergie bestimmt sein. Über den Plan stimmen die EU-Parlamentarier im Herbst 2020 ab.