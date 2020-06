Alljährlich wird in der Lausitz der "Lausitzer Existenzgründer Wettbewerb LEX" veranstaltet. Damit stemme man sich gegen die sinkenden Gründerzahlen und unguten Prognosen, heißt es im Profil des Veranstalters, der Wirtschaftsinitative Lausitz e.V . Doch wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Sommer keine Ausschreibung für den LEX geben, sagt Michael Schulz, Geschäftsführer der Wirschaftsinitiative Lausitz, MDR SACHSEN.

"Das ist ein falsches Signal zur falschen Zeit", kritisiert Mathias Priebe, Unternehmenscoach aus Lauta und einer der LEX-Juroren. Für ihn ist die Absage ohne irgendeinen Ersatz eine klare Fehlentscheidung. Dabei geht es dem Lautaer nicht um wegfallende Preisgelder und Festivitäten. In der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation, brauche man jetzt vielmehr Aufbruchssignale und mehr Mut, erklärt der Coach. Das Gegenteil bewirke die Lausitzer Wirtschaftsinitiative, kritistiert Priebe auch in einem Brief, den er im Internet veröffentlicht hat. "Anstatt auf Kreativität und Pioniergeist zu vertrauen, reden sich viele offenbar gegenseitig ein, die Krise müsste die Region in Angststarre versetzen", schreibt er.