Am Freitag haben die Wirtschaftsfördergesellschaften von Sachsen und Brandenburg das gemeinsame Portal www.lausitz-invest.de freigeschaltet. Damit gebe es jetzt wichtige Informationen für Wirtschaftsansiedlungen in der Lausitz aus einer Hand, teilten die Wirtschaftsförderer mit.

So sollen etwa konkrete Standortvorteile der Lausitz vermittelt werden - von der Lage über Branchenkompetenzen bis zum Lebensumfeld. Investoren können sich zudem über jeden einzelnen Landkreis in Brandenburg und Sachsen informieren und finden auf der Seite auch die entsprechenden Ansprechpartner. In Kürze wird auch eine englische und polnische Fassung der Internetseite erreichbar sein. Damit unterstütze das Portal die professionelle Investorenwerbung der Wirtschaftsförderer für die Lausitz, so Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.