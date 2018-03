Bautzen auf Identitätssuche Sorben, Senf und Silbermond?

Bautzen will in diesem Jahr an seinem neuen Leitbild arbeiten. Es soll die Stadt bis ins Jahr 2030 und darüber hinaus auf Kurs halten. Dabei setzt die Rathausspitze auf die Mitarbeit der Bürger, die unter anderem in mehreren Diskussionsveranstaltungen ihre Vorstellungen einbringen können. "Wir wollen praxisnahe Ziele und Visionen gemeinsam mit den Bautzenern festhalten", erklärt Markus Gießler, Referent des Oberbürgermeisters. Das erste Mal werden die Bürger am 21. März dazu Gelegenheit haben.