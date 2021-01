Das "Wirtshaus zur Altstadt" in Görlitz ist das Lieblingslokal der Oberlausitzer. Wie die Agentur für Projektentwicklung in Spitzkunnersdorf mitteilte, belegte die Gaststätte bei der alljährlichen Wahl den ersten Platz. Insgesamt seien zwölf Lieblingslokale für das Jahr 2020 ausgezeichnet worden. Knapp 2.100 Stimmen habe man ausgezählt, hieß es. Genau 438 reichten dem "Wirtshaus zur Altstadt" zum Sieg. Dicht dahinter auf Rang zwei und drei folgten der "Mäusebunker" in Reichenbach und die "Kleine Kaffeepause" in Zodel.