Bei der Museumsrallye kann die ganze Familie rätseln. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Das Großschönauer Museum hat neue Angebote für Familien aufgelegt, die zum Internationalen Museumstag am Sonntag erstmals vorgestellt wurden. So gibt es jetzt eine Museumsrallye, bei dem die Ausstellung in der Schatzkammer der Damaste genau unter die Lupe genommen werden muss. Außerdem können die Kinder eine festliche Tafel eindecken und etwas über die Geschichte der Tischkultur erfahren. Neu sind auch ein textiles Würfelpuzzle oder Stoffproben, mit denen man auch mal auf Tuchfühlung gehen kann.