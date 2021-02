Die Sorben Die Sorben sind ein westslawisches Volk, das in der Lausitz zu Hause ist. In Sachsen leben die Obersorben, in Brandenburg die Niedersorben beziehungsweise Wenden. Sie sind eine nationale Minderheit ohne eigenen Staat, Mutterland oder gar Autonomiegebiet. Es wird geschätzt, dass es noch 20.000 aktiv sprechende Sorben gibt. Sitz ihrer Interessenvertretung, der Domowina (zu deutsch: Heimat), ist Bautzen/Budyšin. Domowina