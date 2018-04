Acht Jahre nach dem Dammbruch am Witka-Stausee, der viele Orte an der deutsch-polnischen Grenze in Mitleidenschaft zog, versprechen die Konstrukteure der neuen Stauanlage einen umfassenden Hochwasserschutz: Ein vergrößertes Becken, eine stabilere Staumauer und ein moderneres Alarmsystem sollen Görlitz und andere Orte am Unterlauf der Neiße vor einer Flutwelle wie im Sommer 2010 bewahren.

Die drei großen Schleusentore sind das Herzstück der neuen Stauanlage bei Niedów in Polen. Der polnische Energieversorger PGE, der das Rückhaltebecken als Kühlwasser-Reservoir für sein Kohlekraftwerk in Turów nutzt, reguliert darüber den Wasserstand. Im Kontrollraum im Inneren der Staumauer überwachen Techniker rund um die Uhr den Wasserzufluss. Gerade jetzt im Frühjahr ist das wichtig, wenn sich Schmelzwasser aus dem tschechischen Isergebirge in niedere Lagen ergießt. Steigt dann der Pegel, kann per Mausklick Wasser abgelassen werden.

Solidere Staumauer als bei Katastrophe 2010

Darüber hinaus gibt es weitere Maßnahmen, die mehr Sicherheit garantieren sollen, zum Beispiel die wellenförmige Überlaufmauer - laut Betreiber die modernste in Europa. Über diese gefaltete Mauer sollen größere Wassermengen in kurzer Zeit überschwappen können, ohne dass eine Flutwelle entsteht. Der Projektleiter des Neubaus, Grzegorz Ostafijczuk, verweist zudem darauf, dass die Staumauer komplett aus Beton besteht.

Die Anlage ist dank des Baumaterials viel solider als das Vorgänger-Modell, das im August 2010 zerstört wurde. Grzegorz Ostafijczuk Projektleiter

Das neue Bauwerk soll die Fluten im Zaum halten. Bildrechte: MDR/Holger Lühmann Damals hatten tagelange Regenfälle zu einem Aufweichen des Damms geführt, bis er schließlich brach und so die Katastrophe einleitete: Eine Flutwelle überspülte binnen weniger Stunden die Grenzregion und richtete immense Schäden in den Orten entlang der Flüsse Witka und Neiße an. Auch Görlitz war damals stark vom Hochwasser betroffen. Darum hat sich der Oberbürgermeister von Görlitz, Siegfried Deinege, persönlich ein Bild vom rund 15 Millionen Euro teuren Beton-Neubau gemacht: "Wir wurden von polnischer Seite stets gut über die Baumaßnahmen informiert. Und ich muss sagen, dass die neue Anlage ein sehr großes Vertrauen ausstrahlt."

Warnsystem soll Anrainer frühzeitig informieren

Im Kontrollzentrum der Staumauer werden Notfall-Durchsagen koordiniert. Bildrechte: MDR/Holger Lühmann Mehr Sicherheit verspricht außerdem das mehrstufige Warnsystem, an das auch die deutschen Gemeinden nahe der Grenze angeschlossen sind. Falls der Pegelstand bedrohlich steigt, können Anrainer umgehend über die Gefahr informiert werden. Zudem bieten Lautsprecher rund um den Stausee die Möglichkeit, bei Notfällen Anwohner in direkter Nachbarschaft zu warnen. Zuständig für die Durchsagen ist das Personal im Kontrollzentrum der Staumauer.

Neben dem Sicherheitskonzept ist übrigens auch an den Umwelt- und Gewässerschutz gedacht worden. Eine Fischtreppe vor der Staumauer soll Fischen die Möglichkeit bieten, entgegen der Fließrichtung nach oben ins Rückhaltebecken zu schwimmen. So sollen Fischpopulationen im und um den Stausee erhalten werden.