Im Städtischen Klinikum Görlitz ist möglicherweise Medizingeschichte geschrieben worden. Nach Angaben der Klinik wurde in dieser Woche ein funktionelles Wirbelsäulen-Implantat eingesetzt, welches komplett mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde. Das Implantat besteht aus Titan und ist weitaus funktionaler als bisher verwendete Modelle. Das sei weltweit eine Neuheit, wie die Klinik mitteilte.

Doch wie funktioniert das Ganze? Größtenteils sind Operationen dieser Art nach Bandscheibenvorfällen notwendig. In seltenen Fällen müssen Wirbel nach schweren Unfällen stabilisiert werden. Dabei wird das Implantat zwischen die Wirbel angebracht (siehe Grafik). Es wird in geschlossenem Zustand eingesetzt und erst im Laufe der OP aufgespannt. Damit kann der Chirurg während des Eingriffs die Höhe und den entsprechenden Winkel des Implantats einstellen. Darin liegt auch das Novum. Während bisher verwendete Modelle in ihrer Form vorgefertigt waren, kann dieses nun individuell angepasst werden.