Der aus Tschechien stammende Mediziner Dr. Vratislav Prejzek will der Stadt Görlitz den Rücken kehren. Dort wurde er in seinem Zivilfahrzeug im Notarzteinsatz geblitzt. Nun droht dem 34 Jahre alten Mediziner ein Bußgeld von rund 300 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot - obwohl das Amt für Rettungswesen des Landkreises Görlitz die Einsatzfahrt bestätigt hat.



Prejzek musste demnach auf Anforderung der Rettungsstelle sein Privatauto nehmen, weil der diensthabende Notarzt anderweitig im Einsatz war. Laut Bußgeldbescheid war der Mediziner mit 84 Kilometer pro Stunde in einer 30-Zone unterwegs. Die Stadt Görlitz signalisierte inzwischen Gesprächsbereitschaft.

Vratislav Prejzek ist in Görlitz ein angesehener Arzt mit eigener Praxis. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich