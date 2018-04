Prejzek war bei einem Einsatz in Görlitz mit 84 Kilometer pro Stunde in einer Tempo-30-Zone geblitzt worden. Zuvor wurde er vom Rettungsdienst zu einem Patienten gerufen. Für den Mediziner entstand nach eigenen Angaben der Eindruck, dass dabei Lebensgefahr bestanden hatte, die das schnelle Fahren gerechtfertigt hätte. Die Stadt Görlitz teilte diese Ansicht nicht. Weil sich im Nachhinein herausstellte, dass der Patient nicht in Lebensgefahr schwebte, stellte sie dem ausgebildeten Notarzt einen Bußgeldscheid über 280 Euro zu. Dazu kamen ein Fahrverbot von zwei Monaten und zwei Punkte in Flensburg.