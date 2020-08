Am Bismarckturm in Neugersdorf in der Oberlausitz hat der Lusatia-Verband am Sonntag feierlich das Oberlausitzer Wort des Jahres gekürt. In diesem Jahr waren es drei Wörter. Eins davon ist "oack" - das Kennwort der Oberlausitzer Mundart, sagt Hans Klecker vom Lusatia-Verband. Denn dieses Wörtchen wird in der Region am häufigsten gebraucht, weil es mehr oder weniger ein Füllwort ist und damit universell einsetzbar. "Es bedeutet nur, doch oder bloß", erklärt der Mundart-Experte Klecker. "Kummt oack rei!" heißt dann beispielsweise "Kommt doch rein!"