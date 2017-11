Verstopfte A4 Güterverkehr auf die Schiene - ist das realistisch?

Doch der Gütertransport via Schiene kommt nicht ins Rollen. Wie die Deutsche Bahn MDR SACHSEN mitteilte, sank der Marktanteil der Schiene von 18,1 Prozent im Jahr 2011 auf 17,6 Prozent im Jahr 2016. Diese Entwicklung liege auch an teils ungleichen Rahmenbedingungen gegenüber dem Lkw als Hauptwettbewerber.

Railports können das Autobahnnetz nicht ersetzen, sagt Sven Köcke, Unternehmenssprecher des Transportunternehmens "Finsterwalder" im Gespräch mit MDR SACHSEN. Sie würden nur Sinn machen, wenn die Güter sehr weit transportiert werden müssen, etwa nach Russland. Das Unternehmen betreibt selbst einen Railport in Halle. Ein Prozent der Transporte wird darüber abgewickelt. Das Gros der Waren fahrend jedoch die 250 Lkw-Fahrer des Betriebs mit ihren Sattelschleppern an die Bestimmungsorte.

So haben Wissenschaftler der TU Dresden mit dem sogenannten "Bahn-City-Portal" ein neues logistisches Konzept entwickelt: Danach fahren Güterzüge die Waren auf der Schiene bis zu einem Umschlagplatz in die Stadt hinein, wodurch die Autobahn von Schwerlastverkehr befreit wird. Ab dem "Bahn-City-Portal" werden die Lieferungen mit umweltfreundlichen Elektroautos sozusagen gestreut. Wie der Verkehrswissenschaftler Rainer König MDR SACHSEN berichtet, soll ein ähnliches Konzept demnächst in Paris in Betrieb gehen. Dort werden Waren im "Logistik Hotel" von der Schiene auf die Straße umgeschlagen. Nachdem die Schiene mit dem Transport von Menge auf langer Strecke punkten konnte, übernehmen schadstoffarme Autos vom "Logistik Hotel" aus die Feinverteilung der Produkte in der Innenstadt von Paris.