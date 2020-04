Sachsen will 2020 rund 139 Millionen Euro in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) investieren. Alle angemeldeten Vorhaben können fortgeführt oder neu in Angriff genommen werden, teilte das Wirtschaftsministerium dazu mit. Auch in schwierigen Zeiten wolle das Ministerium an einer hohen Förderung für den Nahverkehr festhalten, betonte Wirtschaftsminister Martin Dulig. Wichtig seien auch die Effekte, die sich aus den Aufträgen für die Bau- und Ausrüstungsbranche in der Corona-Krise ergeben würden.