Die Polizei will die Suche nach dem vermissten 44-jährigen Mann im Olbasee bei Wartha auch am Wochenende fortsetzen. Dabei wird sie eine Unterwasserdrohne einsetzen. "Die Drohne sendet live Bilder aus dem Gewässer", sagte Sprecher Kai Siebenäuger. Mit modernster fotorealistischer Sonartechnik könnten somit auch tiefere Gewässerschichten abgescannt werden. "Die Drohne besitzt zudem einen Greifarm, mit welchem sich Lasten von bis zu 100 Kilogramm aus dem Wasser befördern lassen", erklärte der Sprecher. Würde der Vermisste gefunden, könnte er mit der Drohne geborgen werden.

In den vergangenen Tagen hatte die Polizei ergebnislos nach dem vermissten Schwimmer im Olbasee in der Gemeinde Malschwitz gesucht - nachdem die Aktion am Dienstagabend vorerst abgebrochen worden war. Bei der Suche waren unter anderem Polizeitaucher, Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Pirna und Hundeführer der Thüringer Polizei mit Leichenspürhunden im Einsatz. Die Hunde hatten an zwei Stellen angeschlagen, doch die Taucher konnten den Vermissten nicht finden. Der 44-Jährige war am 10. August beim Schwimmen verschwunden. Gegen 20.30 Uhr hatte seine Frau ihn als vermisst gemeldet.