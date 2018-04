Brauchtum Osterreiter verkünden Osterbotschaft

Mehr als 1.500 Osterreiter werden am Ostersonntag in der Oberlausitz unterwegs sein. Hoch zu Ross verkünden sie dann singend und betend die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Bischof Heinrich Timmerevers wird in Radibor und Bautzen die Osterreiterprozessionen begrüßen.