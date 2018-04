Am Abend nahmen etwa 1.000 Menschen an der Eröffnung des Friedensfestes teil, das Sachsens Ministerpräsident Kretschmer als Schirmherr in Ostritz eröffnet hatte. Dabei verurteilte er die Demonstration der Rechtsextremisten aufs Schärfste und mahnte mehr Engagement gegen Rechtsextremismus aus der Mitte der Gesellschaft an: