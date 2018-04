Am Wochenende wollen sich in Ostritz Hunderte Neonazis treffen. Dagegen regt sich breiter Protest. Fünf Gegenveranstaltungen sind angemeldet, darunter ein Friedensfest. MDR SACHSEN wird im Hörfunk, Fernsehen und Online über das Geschehen berichten. Am Wochenende wollen sich in Ostritz Hunderte Neonazis treffen. Dagegen regt sich breiter Protest. Fünf Gegenveranstaltungen sind angemeldet, darunter ein Friedensfest. MDR SACHSEN wird im Hörfunk, Fernsehen und Online über das Geschehen berichten.