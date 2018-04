Ticker am Freitag Ostritz im Ausnahmezustand

Die Kleinstadt Ostritz steht derzeit mehr im Fokus der Öffentlichkeit als ihr lieb ist: Der beschauliche und idyllisch gelegene Ort an der Neiße zwischen Görlitz und Zittau ist an diesem Wochenende Treffpunkt von Neonazis aus Europa. Gegen das Neonazitreffen formiert sich breiter Protest. Im Stadtzentrum des 2.300-Einwohner-Ortes ist ein dreitägiges Friedensfest geplant. In unserem Ticker informieren wir über die Ereignisse vor Ort.