Ticker am Sonnabend Polizeikontrollen und Getränkediskussion

Ostritz steht an diesem Wochenende bundesweit im Fokus der Öffentlichkeit: Neonazis aus Europa treffen sich in der Kleinstadt an der Neiße zwischen Görlitz und Zittau. Aber es gibt auch einen breiten Gegenprotest. Im Zentrum der 2.300-Einwohner-Stadt findet ein dreitägiges Friedensfest statt. Dazu kommen weitere Aktionen, zu denen Initiativen, Verbände und Gewerkschaften aufgerufen haben. In unserem Ticker informieren wir über die Ereignisse vor Ort.