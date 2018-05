Der Lehrermangel in Ostsachsen ist besonders hoch . Jetzt wollen Politiker Lehrer aus Baden-Württemberg anwerben, damit sich die Lage dort entspannt. Aber wie kann den Lehrern ein Umzug schmackhaft gemacht werden? Was muss ein kommunales Willkommenspaket beinhalten, damit der Wechsel funktioniert? Darüber sprechen am heutigen Donnerstag in Bautzen 20 Bürgermeister aus Ostsachsen, Landräte und Vertreter der Bundesagentur für Arbeit sowie des Kultusministeriums miteinander.

Bildrechte: dpa

Hinter der geplanten Abwerbeaktion steckt die sächsische Bundesagentur für Arbeit. Sie wird im Juni zwei Veranstaltungen in Baden-Württemberg organisieren. Dort will man mit den neuen Arbeitsbedingungen für Lehrer werben, dass sie in Sachsen ab 2019 verbeamtet werden, wenn sie nicht älter als 42 Jahre sind. Fünf westliche Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, schicken befristet beschäftigte Vertretungslehrer in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit. Tausende Lehrer haben solche sogenannten Kettenverträge. Die sehen eine Kündigung zum Ende des Schuljahres vor. In den Ferien erhalten die Lehrer Arbeitslosengeld. Berufsanfänger sind auf Hartz-IV angewiesen, weil sie noch nicht lange genug berufstätig sind. Genau solchen Lehrern sollen nun in Sachsen neue Perspektiven aufgezeigt werden.