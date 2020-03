Die Zahl der Berufspendler aus der Oberlausitz ist in den vergangenen Jahren relativ gleich geblieben. Das hat das Arbeitsamt mitgeteilt. Demnach fahren rund 43.000 Menschen jeden Tag auswärts arbeiten - vor allem in Richtung Dresden. Deutlich gestiegen ist jedoch die Zahl der Berufspendler, die in die Landkreise Bautzen und Görlitz fahren. Das sind derzeit rund 31.000 Menschen. Vor fünf Jahren waren es nur 23.000 Berufspendler. Damit sei die Zahl der Einpendler um rund 8.000 gewachsen, hieß es.