Zwei Jahre ist es her, da bat der ehemalige Vorsitzende des Biosphärenreservatsrates "Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft" (BROTH), Andreas Skomudek den Petitionsausschuss im sächsischen Landtag um Hilfe. Der Sachsenforst, der seit 2008 für das einzige Biosphärenreservat im Freistaat zuständig ist, hatte kurzfristig die Führung des Schutzgebietes abgesetzt. Skomudek und die knapp 200 Unterzeichner der Petition forderten die Rehabilitierung der zu Unrecht Beschuldigten und aus dem Amt vertriebenen ehemaligen Leitung und die schnellstmögliche Wiedereinsetzung in ihre Ämter.

2008 änderte sich die Zuständigkeit für das BROTH. Unterstand es vorher dem Umweltministerium, war jetzt der Staatsbetrieb Sachsenforst dafür verantwortlich. Seither kollidierte im Reservat immer häufiger der Naturschutz mit den wirtschaftlichen Interessen des Sachsenforstes. Der Staatsbetrieb wollte mit Holzeinschlag Geld verdienen. Naturschutz musste da schon mal zurückstehen. Zudem sollten die Flächen im Reservat an die meistbietenden Unternehmen verpachtet werden. Zuvor bewirtschafteten Vereine und Landwirte aus der Region, die sich mit Naturschutz auskennen, die Flächen. Der Leiter des BROTH und seine Stellvertreterin – beides Naturschützer - schlugen Alarm. Was sie über Jahre mühsam aufgebaut hatten, drohte, den Bach runterzugehen.

Jetzt will sie kontrollieren, dass die Staatsregierung die Rehabilitierung auch öffentlichkeitswirksam vornimmt. Unterstützt wird sie von Andreas Skomudek, Vinzenz Baberschke und vielen tausend Oberlausitzern, die den Fall verfolgt haben. Eine Vorgabe, wie so etwas zu erfolgen hat, gibt es nicht. "Mit einem kurzen Entschuldigungsschreiben an die Betroffenen ist das jedenfalls nicht getan", so Kagelmann. Die Staatsregierung hat jetzt noch gut vier Wochen Zeit dafür.