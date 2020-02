Die PlusBuslinien im Landkreis Bautzen des Zweckverbands Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) fahren in diesen Winterferien genauso wie an Schultagen. Damit sollen Freizeiteinrichtungen in der Region an den schulfreien Tagen gut erreichbar sein, aber auch Ferienkinder gut zu Ausflügen gelangen können, teilte der ZVON mit.