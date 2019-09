In Görlitz gibt es seit Anfang August mehrere moderne Überwachungskameras, mit denen die Polizei Kriminellen schneller auf die Spur kommen will. Die hochauflösenden Hightech-Kameras stehen zum Beispiel an der Altstadtbrücke an der Grenze zu Polen, denn es geht vor allem um die Grenzkriminalität.

Bereits jetzt ist eine Gesichtserkennung technisch möglich. Diese Funktion darf die Polizei jedoch frühestens 2020 nutzen, wenn das neue sächsische Polizeigesetz in seiner jetzigen Form in Kraft tritt. Dann erwägt die Polizei auch den Einsatz weiterer Gesichtserkennungskameras nicht nur in Görlitz.

Wo dürfen Kameras mit Gesichtserkennung eingesetzt werden?

Das neue sächsische Polizeigesetz befasst sich im Paragraf 59 mit dem "Einsatz technischer Mittel zur Verhütung schwerer grenzüberschreitender Kriminalität". Er macht auch den Einsatz von Kameras mit Gesichtserkennung möglich, und zwar von der Grenze zu Tschechien und Polen bis 30 Kilometer ins Landerinnere.

Die Videoüberwachung darf darüber hinaus nur an solchen Straßen erfolgen, die von herausgehobener Bedeutung für die grenzüberschreitende Kriminalität sind. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, zieht sie unter anderem die A4 für einen solchen Einsatz in Betracht, beschlossen ist dies aber noch nicht. Laut neuem Gesetz dürfen die Kameras also nur an solchen Routen eingesetzt werden, wo nachweislich regelmäßig schwere Straftaten begangen werden oder Diebesgut transportiert wird. Das betrifft unter anderem Bandendiebstähle, gewerbsmäßige Hehlerei, Drogenschmuggel oder Menschenhandel.

Laufen die Kameras an den Einsatzorten im Dauerbetrieb?

Nein. Das wird ausdrücklich im Paragraf 59 untersagt. Darin heißt es, dass die Kameras weder flächendeckend noch im Dauerbetrieb eingesetzt werden dürfen.

Welche Daten werden erfasst?

Die hochauflösenden Kameras erfassen im Straßenverkehr automatisch zum Beispiel Gesichtsmerkmale der Autofahrer. Sie liefern auch nachts scharfe Bilder und können hinter Sonnenbrillen und Fahrzeugscheiben blicken. Eine spezielle Software gleicht die Daten - ebenfalls automatisch - mit Daten von Personen ab, die zur polizeilichen Beobachtung ausgeschrieben sind. Erst wenn das System einen Treffer feststellt und sich meldet, kommt der Polizeibeamte wieder ins Spiel.

Er kann diese Daten nutzen, um eine Straftat zu verhindern oder zu verfolgen. In allen anderen Fällen werden die Daten nach 96 Stunden automatisch gelöscht. Eine "polizeiliche Beobachtung" ist an hohe Anforderungen gebunden und darf nur vom Präsidenten der Polizeidirektion oder des Landeskriminalamtes angeordnet werden.

Bringen Überwachungskameras mit oder ohne Gesichtserkennung überhaupt etwas?

Laut Polizeidirektion Görlitz gibt es seit dem Einsatz der neuen Überwachungskameras an der Altstadtbrücke und anderen Standorten in Görlitz weniger Straftaten in der Innenstadt. Man registriere auch ohne die Nutzung der Gesichtserkennung einen "spürbaren Effekt", so ein Polizeisprecher. Genaue Zahlen wollte er noch nicht nennen.

Auch wenn Gesichtserkennungskameras eingesetzt werden dürfen, wird nicht jede gesuchte Person gefunden. Bei einem Pilotprojekt in Berlin hat die Bundespolizei 2018 getestet, wie zuverlässig die Software Gesichter erkennen kann. Das Ergebnis: Gut 80 Prozent der betreffende Person wurden erkannt, 20 Prozent aber nicht. Bundesinnenministerium und Bundespolizei bewerteten das Ergebnis positiv und sahen darin einen "enormen Mehrwert" für die Polizeiarbeit.

Was sagen die Kritiker?

Kritiker des neuen Polizeigesetzes befürchten einen schweren Eingriff in die Grundrechte, wenn die Befugnisse der Polizei derart ausgeweitet werden. Die Landtagsfraktionen der Linken und der Grünen haben deshalb beim sächsischen Verfassungsgerichtshof ein Normenkontrollverfahren beantragt, bei dem das neue Polizeigesetz noch einmal auf den Prüfstand kommt.

Quelle: MDR/vis