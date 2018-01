8.11.2017 Ein 19-jähriger Autodieb kommt auf der A4 kurz vor Weißenberg in einen Stau. Er stellt den Pkw auf der linken Spur ab und flieht. Die Beamten verhaften ihn später in Litten.

23.10.2017 Auf der A4 bei Ludwigsdorf entdeckt der Zoll zwei Audis, die kurz vorher in Bautzen gestohlen worden waren. Die Fahrer fliehen und rammen sogar Polizeiabsperrungen. Am Ende der Verfolgungsjagd finden die Polizisten ein Auto demoliert und eines unversehrt am Straßenrand wieder.

28.08.2017 Prozessbeginn in Görlitz gegen einen Polen aus dem benachbarten Zgorzelec. Er soll wenigstens 32 Autos hauptsächlich in Dresden und Görlitz gestohlen haben. In neun Fällen soll es beim Versuch geblieben sein. Der Schaden wird auf etwa 817.000 Euro beziffert.

02.03.2017 Mehr als 150 Autos waren seit 2012 rings um den Leipziger Flughafen geklaut worden. Die "Soko Kfz" nimmt zwei Männer fest, gegen die bereits monatelang wegen mehrerer Autodiebstähle ermittelt wurde.