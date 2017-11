In Neukirch ist eine 150 Jahre alte Hochzeitskutsche gestohlen worden. Dass der oder die Täter aus romantischen Motiven heraus agierten, ist eher unwahrscheinlich. Denn es war nicht das einzige Diebesgut. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wurden aus dem Grundstück im Ortsteil Weißbach auch eine Getreidequetsche, ein Ladegerät und ein Hochdruckreiniger gestohlen. Die Kutsche war in einer unverschlossenen Scheune abgestellt. Ihr Wert wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den Diebstahl, der sich zwischen dem 6. und 11. November zugetragen hat.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben in Großschönau zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt. Der Eigentümer eines VW Golf hatte bemerkt, wie sich das Duo Zutritt zu seiner Garage verschaffte und rief die Polizei. Die Beamten stellten die 29 und 36 Jahre alten Männer in ihrem Octavia mit tschechischem Kennzeichen. Dabei fanden sie in dem Auto Diebesgut aus dem VW sowie Einbruchsgegenstände und einen Teleskopschlagstock. Derzeit wird noch ermittelt, ob auf das Konto der beiden Tatverdächtigen auch Einbrüche in zwei Garagen in Jonsdorf in derselben Nacht gehen. Geklaut wurde nichts, es entstand aber Sachschaden. Zwei weitere Einbruchsversuche scheiterten.