Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) geht nicht davon aus, dass die Corona-Pandemie den Strukturwandel in den Braunkohleregionen bremsen wird. "Im Gegenteil: Die Projekte werden die Konjunktur beflügeln", sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sicher werde der Druck auf die Ausgaben des Bundes in der Pandemie wachsen, Wünsche größer als Möglichkeiten sein. Es sei aber ein großer Erfolg, dass der Beschluss des Bundestages noch vor der Sommerpause 2020 kam. Ob er angesichts der Pandemie und ihrer finanziellen Folgen heute noch so fallen würde, sei eher fraglich.