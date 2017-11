Die Stimmung ist gereizt. Seit Tagen befinden sich die Mitarbeiter im Görlitzer Turbinenwerk im Unklaren. Werden sie ihren Job verlieren und wird gar der ganze Betrieb dichtgemacht, wie aus internen Kreisen durchgesickert ist? Siemens hüllt sich zu seinen Sparplänen in Schweigen. "Es gibt nichts Offizielles, alles Spekulationen", sagt Björn Günther frustriert. Der Zerspaner hatte Nachtschicht. Vier Stunden legte er sich noch mal aufs Ohr, dann ist er vors Werktor in die Lutherstraße gezogen. So wie fast alle seiner 900 Kollegen.

33 Jahre bei Siemens

Die Siemensianer Hendrik Wiesner und Björn Günther wünschen sich von der Konzernleitung endlich Klarheit. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Wenn gespart werden müsse, gehe es immer an die kleineren Standorte. "Da kann man leicht ein Schloss dranhängen", kritisiert Günther. Der 41-Jährige arbeitet seit 19 Jahren im Turbinenwerk. In seiner Branche eine andere Stelle in der Region zu finden, sei schwer. Stolze 33 Jahre Siemens stehen bei Hendrik Wiesner in der Arbeitsbiographie. Seit seiner Ausbildung gehört das Werk zu seinem Leben. Und eigentlich will er bis zur Rente hier bleiben, wie er sagt.

Im Oktober sickert die Hiobsbotschaft durch, dass die Konzernspitze die Existenz des Görlitzer Werks in Frage stellt. Die Schließung einer der letzten Großbetriebe hätte weitreichende Folgen für die Region. Bei Protesten am Donnerstag zeigt sich deshalb eine ganze Stadt solidarisch. Zu den Siemensmitarbeitern gesellen sich Waggonbauer von Bombardier, Beschäftigte des Städtischen Klinikums, Schüler, Politiker. Zusätzlich reisen auch Siemenskollegen aus Leipzig und Dresden an. Etwa 2.000 Menschen stehen laut Jan Otto, Gewerkschaftschef der IG Metall Ostsachsen, vor den Toren des Turbinenwerks.

Hier kämpft nicht allein die Belegschaft eines Standorts – sondern eine ganze Stadt. Siegfried Deinege Oberbürgermeister von Görlitz

Auch Kinder machen sich Sorgen, dass ihre Eltern die Arbeit verlieren. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Siemenschef Joe Kaeser hat heute bei der Konzernbilanz einen historischen Rekordgewinn von 6,1 Milliarden Euro verkündet. "Gleichzeitig will er 4.000 Stellen streichen. Das muss man nicht verstehen", sagt Jan Otto vor den Demonstranten. Auch Martin Dulig, Sachsens Wirtschaftsminister, ist nach in Görlitz gekommen und gibt sich kämpferisch. "Es geht um die Zukunft der Menschen der Region, es geht um die Zukunft von Arbeitsplätzen, um die Zukunft der Industrie." Der SPD-Politiker appelliert erneut an die soziale Veranwortung, die der deutsche Elektrokonzern hier übernehmen müsse.

Das Turbinenwerk soll nicht zu Grabe getragen werden. Aus dem Sarg holten Mitarbeiter ein Buch mit 12.000 Unterschriften für den Erhalt des Betriebes. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt In diesem Moment tragen Mitarbeiter das Turbinenwerk in einem Sarg symbolisch zu Grabe. Doch vor dem bitteren Ende öffnen sie den Sargdeckel und holen einen 230 Seiten dicken Hefter heraus. Er fasst rund 12.000 Unterschriften, die im Laufe von einer Woche für den Erhalt des Oberlausitzer Standortes geleistet wurden. Diese Petition soll nun an den Siemensvorstand übergeben werden. "Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen", erklärt Siemens-Betriebsratschef Christian Heinke, der wegen der Hinhaltetaktik seines Arbeitgebers sehr verärgert ist. "Wir wollen endlich Klarheit!", fordert er. Die Auftragslage in Görlitz sei gut, hier liege die Zukunft der Industrieturbine.

