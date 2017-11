Zu ihm kamen die hoffnungslosen Kandidaten. Es hatte sich herumgesprochen: Wer seinen Führerschein zurück will, geht am besten zu Andreas S. Denn der Psychologe und Experte für Verkehrssicherheit aus Gera ließ bei den Gutachten für die Medizinisch-psychologische Untersuchung, kurz MPU, auch mal tricksen. Zu seinen Therapieberichten sondern tat er sich dann mit einem Mann aus Göda zusammen, der im großen Stil falsche ärztliche Alkohol- und Drogenscreenings für die Betroffenen anfertigte. Dadurch erhielten Menschen mit gravierenden Drogen- oder Alkoholproblemen ihre Fahrerlaubnis wieder.

Zehn Fälle von Urkundenfälschung, die sich in den Jahren 2010 bis 2012 ereigneten, verlas Oberstaatsanwalt Dietmar Illingen zu Beginn der Verhandlung am Dienstag im Bautzener Amtsgericht. Diese gab der Angeklagte umgehend zu. "Das hier ist die Spitze des Eisberges, das steckt noch mehr dahinter", war Richter Dirk Hertle überzeugt. Daraufhin schätzte der Psychologe, dass es vielleicht noch fünf oder acht mehr waren. Er habe aber nicht Buch geführt, verneinte der 61-Jährige. Er betonte außerdem, dass er für die Vermittlung seiner Klienten an den Fälscher kein Geld genommen habe. Dieser hingegen ließ sich seine unechten Labortests laut Staatsanwaltschaft mit 500 Euro bezahlen.

"Aber was war Ihre Motivation?", fragte Richter Dirk Hertle. Der Angeklagte erklärte, dass er so mehr Klienten akquirieren wollte. Bis 2003 hatte der Mann selbst viele Jahre als MPU-Gutachter beim Tüv Rheinland gearbeitet. Dann wurde ihm gekündigt - wegen seiner eigenen Alkoholsucht. Auch während seiner Tätigkeit als privater Berater habe er weiter getrunken. Manchmal ging es gleich früh los, bis zu vier Liter Wein am Tag. "Ich habe teils alkoholisiert vor Klienten gesessen und wahrscheinlich Unsinn erzählt", so der Psychologe. Manche seiner Klienten hätten daraufhin die Flucht ergriffen. Auch Auto ist der Mann im Vollrausch gefahren. Viermal wurde er erwischt.