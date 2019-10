Der Quitzdorfer Stausee bei Niesky soll im Rahmen des Strukturwandels in der Lausitz grundhaft saniert werden. Nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung haben die Voruntersuchungen begonnen. So werde der aktuell niedrige Stauspiegel beispielsweise genutzt, die Beschaffenheit des Betons am Grundablassbauwerk zu untersuchen. Dafür würden Platten aus glasfaserverstärktem Kunststoff entfernt, damit im November Taucher das Bauwerk in Augenschein nehmen können. Für die Vorbereitungen der Arbeiten müsse der Quitzdorfer Stausee nur abgesenkt werden. Deshalb sei ein vollständiges Abfischen nicht erforderlich, hieß es.