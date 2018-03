Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Bautzen ist ein 79 Jahre alter Fahrradfahrer gestorben. Ein Lastwagen erfasste am Mittwoch gegen 17:15 Uhr einen Radfahrer, der auf der Straße zwischen Bretnig und Großröhrsdorf unterwegs war. Nach dem Aufprall wurde der Radfahrer in den Straßengraben geschleudert. Dabei wurde der Radler so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Rettungskräfte brachten ihn in die Uniklinik Dresden. Dort starb der Mann wenig später.

An der Unfallstelle war von dem Lastwagen nichts zu sehen. Der Trucker fuhr zunächst davon, kehrte später zu Fuß zurück. Bildrechte: MDR/xcitepress