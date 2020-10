Wegen des Verdachts auf falschen Angaben bei der Sozialversicherung hat der Zoll am Freitag Razzien in 13 Räumlichkeiten in Hoyerswerda, Bad Muskau und Cottbus durchgeführt. Wie die Staatsanwaltschaft Görlitz und der Zoll in Dresden am Abend mitteilten, richten sich die Ermittlungen gegen drei Beschuldigte, die Unternehmen in der Fleischindustrie betreiben. Die Staatsanwalt wirft den Beschuldigten vor, ihre Arbeiter mit zu geringem Entgelt und zu wenig Arbeitsstunden angemeldet zu haben, sodass den Sozialversicherungen hohe Beiträge vorenthalten worden sind.