Die Malteser wollen deutschlandweit sechs ihrer acht Kliniken aus Kostengründen verkaufen. Davon betroffen sind auch die Krankenhäuser St. Johannes in Kamenz und St. Carolus in Görlitz. Für die Oberbürgermeister von Kamenz und Görlitz kam die Ankündigung der Malteser völlig überraschend. Besonders in Görlitz ist man enttäuscht.

Von einer Krise zur nächsten

Denn das St.-Carolus-Krankenhaus musste bereits 2018 um seine Zukunft bangen. Damals standen schon einmal Verkauf oder Schließung im Raum. Doch man rappelte sich wieder auf, auch dank einer neuen Malteser-Führung. Sie hielt am Standort Görlitz fest und verpasste ihm eine Neuausrichtung. So gab es erst im August dieses Jahres Fördermittel für den Umbau zum ersten demenzsensiblen Krankenhaus Deutschlands. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn machte sich davon persönlich ein Bild und sah in dem Malteser-Demenzprojekt ein Zukunftsprojekt für den Bund.

Görlitzer OB enttäuscht

Für den Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu war also eigentlich alles auf einem guten Weg. Das sei in zahlreichen Gesprächen mit der Führungsebene der Malteser immer wieder versichert worden, so Ursu. Erst Anfang dieser Woche habe man sich über weitere Entwicklungs- und Kooperationsmöglichkeiten ausgetauscht. Deshalb sei er umso mehr überrascht und enttäuscht, dass die Malteser St. Carolus verkaufen wollen.

Auch die Landesregierung hat nach eigenen Angaben von den Plänen der Malteser nichts geahnt. In den letzten Monaten sei alles getan worden, um die Krankenhausstandorte zu unterstützen, heißt es in einer Erklärung des sächsischen Sozialministeriums.

Die Malteser müssen ihre Verantwortung für die beiden Standorte wahrnehmen und mit allen Beteiligten sofort das Gespräch suchen. Nicht zuletzt ist es eine Frage der Wertschätzung, der Anerkennung und des Vertrauens für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Krankenhäuser, dass sie sichere Zukunftsoptionen haben. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Kommunale Lösung für Krankenhäuser?

Die Malteser-Krankenhäuser in Kamenz und Görlitz haben insgesamt rund 600 Mitarbeiter. In Görlitz werden jährlich 15.000 Patienten behandelt, in Kamenz 23.000 Patienten. Man sei bereits im Gespräch mit Interessenten, heißt es von Seiten der Malteser. Sie betonten, dass sich für Patienten und Mitarbeiter nichts ändere, die Krankenhäuser arbeiten weiter wie bisher.



Derweil hofft man in Görlitz und Kamenz auf eine gute Lösung für alle Beteiligten. Die Görlitzer CDU forderte, dass das Städtische Klinikum einen Kauf des Malteserkrankenhauses prüfen solle. Ein denkbarer Partner wäre auch das Uniklinikum in Cottbus, mit dem St. Carolus schon jetzt sehr eng zusammenarbeitet. All das ist aber noch völlig offen, ebenso, ob auch in Kamenz eine kommunale Lösung möglich wäre. Im kommenden Frühjahr sollen die Gespräche über einen Verkauf der beiden Häuser abgeschlossen sein.

Quelle: MDR/vis