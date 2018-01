Nach der Insolvenz Waggonbauer in Niesky hoffen auf neue Chance

Draußen auf dem Werksgelände des Waggonbaus Niesky ist an diesem Mittwoch kaum ein Mensch zu sehen. Doch in den Hallen wird weiter rangeklotzt, trotz der schlechten Nachrichten vom Vortag. Die Insolvenz war für viele Mitarbeiter ein Schock. Trotzdem bleiben sie relativ gelassen, schließlich sind sie krisenerprobt. Sie hätten ja schon mehrere schlechte Erfahrungen gemacht, sagt einer der Mitarbeiter. Er hoffe eben, dass es auch diesmal positiv ausgehe.

An Aufträgen mangelt es jedenfalls nicht – allerdings sind sie kein Garant für gutgehende Geschäfte. Denn am Ende brachten sie dem Waggonbau keine Gewinne, sondern Verluste ein. Schuld daran seien unter anderem Fehler der Geschäftsführung bei der Vertragsgestaltung gewesen, sagt Betriebsrat Peter Jurke. Aber auch die Entscheidung für neue, billigere Zulieferer aus China und der Türkei habe dem Werk Probleme bereitet. Es sei zu großen Lieferverzögerungen bei den Projekten gekommen. "Dadurch laufen natürlich auch extreme Kosten auf, die dann in einem Mittelstandsunternehmen in unserer Größenordnung nicht mehr stemmbar sind."