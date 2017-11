Seit zwei Wochen laufen Protestaktionen gegen die drohende Schließung des Siemens-Turbinenwerkes in Görlitz. Bildrechte: Christian Essler

Marion März kann seit Tagen nicht mehr richtig schlafen. Sie arbeitet seit 32 Jahren in der technischen Entwicklung des Turbinenwerkes. "Mitten in der Nacht fängt der Kopf an zu rattern und ich überlege, was wir unternehmen können, damit das Werk bleibt." Die 49-Jährige versteht nicht, warum Siemens den Standort Görlitz schließen will.

Bei vielen ihrer Kollegen kochen die Emotionen hoch. Marion März geht es da nicht anders. Doch sie hat für sich schnell entschieden, dass nur Lärm machen nicht hilft. "Wir müssen mit Fakten und Argumenten verhindern, dass Siemens unser Werk schließt." Ein Kollege habe gesagt, wenn Görlitz dicht mache, gehe die Industriedampfturbine bei Siemens den Bach runter und damit ein ganzer Industriezweig für den Konzern verloren. "Das müssen wir den Leuten ganz oben klar machen und sie davon überzeugen, dass Görlitz für Siemens wichtig ist", sagt Marion März.

Kalte Wut über Gründe für Werksschließung

Ein bisschen hoffen die Görlitzer Siemens-Mitarbeiter auf die Politiker, auch wenn diese in der Vergangenheit bei Siemens wenig bewirken konnten. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Über WhatsApp organisieren sich jetzt die Turbinenwerker. Tilo Haber überlegt noch, ob er sich der Gruppe anschließt. Der 47-Jährige fühlt sich zurzeit "beschissen". Wie seine Kollegen hatte er bis zuletzt gehofft, dass Siemens das Görlitzer Werk nicht zumachen will. Als er am Freitag die Gründe erfuhr, warum Siemens das Werk schließen will, kam kalte Wut in ihm auf.

Am Standort in Görlitz fehle ein Wuchtbunker zum Auswuchten der dort hergestellten Rotoren. Seit elf Jahren arbeitet Tilo Haber bei Siemens in Görlitz, ist Fertigungskontrolleur für die Rotorfertigung und für Qualitätssicherung im Werk zuständig. Und fast genauso lange wird über die Investition in einen solchen Wuchtbunker diskutiert. Aus wirtschaftlichen Gründen habe Siemens auf eine solche Investition immer verzichtet. Es sei billiger, die Rotoren zum Auswuchten in andere Siemens-Werke zu bringen.

Es steht unwahrscheinlich viel auf dem Spiel, nicht nur für uns Mitarbeiter, sondern für die gesamte Region, wirtschaftlich und politisch. Marion März Siemens-Mitarbeiterin

Ein anderer Grund für die Aufgabe des Görlitzer Werkes seien die zu geringen Lasten, die die Kräne im Betrieb heben können. Die gingen nicht zu erweitern. Den wahren Grund für die geplante Schließung vermuten Tilo Haber und seine Kollegen jedoch woanders. Die Siemens AG will in seine Standorte in Tschechien, darunter ins Turbinenwerk in Brno, sieben Milliarden Tschechische Kronen investieren. "Wir nehmen an, dass Siemens unsere Arbeitsplätze nach Tschechien verlagern will, weil die Löhne dort billiger sind", sagt Tilo Haber.

Zukunft des Standorts darf nicht an Investitionen scheitern

Spontan kamen nach der Siemens-Verlautbarung am Donnerstag mehr als 200 Görlitzer Turbinenwerker zur Protestaktion vors Werktor. Bildrechte: dpa Doch dagegen wehren sich die Görlitzer Turbinenwerker. Am kommenden Donnerstag werden etwa 300 von ihnen mit Bussen nach Berlin fahren. Dort kommen der Gesamtbetriebsrat und der Siemens-Vorstand zusammen. In der Hauptstadt wollen die Görlitzer gegen die geplante Schließung demonstrieren und dem Vorstand eine Online-Petition mit 15.000 Unterschriften für den Erhalt des Turbinenwerkes übergeben. "Der Vorstand muss das Ruder herumreißen und darf nicht die Zukunft des Görlitzer Werkes an minimalen Investitionen scheitern lassen", fordert der Fertigungskontrolleur.

Tilo Haber schaut nach vorn. Morgen wird er wie gewohnt seinen Dienst tun. "Wir dürfen jetzt nicht aufgeben und müssen weiter gute Arbeit abliefern." Alles andere würde dem Vorstand nur in die Hände spielen und signalisieren, dass die Görlitzer ihr Werk bereits aufgegeben haben.

(Quelle: MDR/ris)