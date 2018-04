Frieden und Ruhe herrschen im Kloster St. Marienthal und in der Stadt Ostritz. Die Oberlausitzer wehren sich dagegen, dass die Neißestadt in zwei Wochen zu einem Treffpunkt für Neonazis werden soll.

"Wir wollen und wir brauchen in der Oberlausitz kein rechtsextremes Festival", heißt es in der Erklärung . Wer Menschenrechte infrage stelle, Bezüge zu einem verbrecherischen System herstelle, wer Demokratie und Pluralismus bekämpfe, "der ist hier nicht willkommen, dem soll unsere Region kein Zuhause werden", schreiben die Rathauschefs.

Nach Angaben des Verfassungsschutzes könnte es das größte Neonazifestival in diesem Jahr in Deutschland werden. Die Polizei in der Oberlausitz bereitet sich auf einen mehrtägigen Großeinsatz in der Neißestadt und ihrer Umgebung vor.