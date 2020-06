Radtourismus in der Lausitz hat Zukunft. Es gibt gut ausgebaute Radwege und dazu viele Hotels und Pensionen. Das bringt Arbeit und Geld in die Region. Die meisten Radtouristen sind bereit für gute Leistungen zu zahlen.

Nach einer Analyse der Tourismuswirtschaft gibt jeder Radtourist in der Lausitz pro Tag durchschnittlich 30 Euro für Verpflegung und 45 Euro für eine Übernachtung aus. Insgesamt somit rund 75 Euro. "Im Urlaub gucken wir nicht auf den Pfennig", sagt Uwe Tschauder, ein Radtourist aus Berlin. "Man will ja, wenn man ein bisschen geradelt ist, auch gut essen und trinken." Für Unterkunft und Verpflegung gibt er pro Tag zwischen 120 und 150 Euro aus.

Eigentlich wollte Tschauder nach Polen radeln. Doch wegen der Corona-Beschränkungen fuhr er nach Zittau und Görlitz. Es gebe wunderschöne Ziele, aber Lücken in der Oberlausitzer Radwege-Beschilderung, so Tschauder. "Optimal ist es in der Niderlausitz. Da ist ein wesentlich besseres Leitsystem."